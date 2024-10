Documentaire



A travers les aventures mouvementées de Michel Strogoff, Jules Verne décrit dans son roman l’immensité de la Russie que son héros traverse notamment en train. L’écrivain, qui n’a jamais visité le pays des tsars, dessine le portrait de villes et de paysages lointains et mystérieux au coeur de la Sibérie. En suivant les pas de Michel Strogoff, on se lance dans un périple long de 5 523 km, des bords de la Volga aux rives du lac Baïkal, le plus grand réservoir d’eau douce de la planète. L’occasion, un siècle et demi plus tard, de découvrir la taïga, les montagnes de l’Oural, la steppe et ses inhospitaliers marais de la Baraba, les grands fleuves sibériens comme l’Ob, l’Ienisseï, le Tom et l’Angara.

Un film réalisé par Benoît Ségur

©Bo Travail !