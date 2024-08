Documentaire



Nouvelle destination d’Alexandra Leroux : Moscou, capitale vitrine de la Russie moderne et seule vraie mégalopole d’Europe. Pour clore cette première saison, notre exploratrice plonge au cœur de la cité moscovite avec une seule idée en tête : 16 ans après la chute du régime communiste et l’explosion du bloc soviétique, quel est le nouveau visage de Moscou, et à quoi ressemble le quotidien de ses 10 millions d’habitants ?

À peine arrivée, elle découvre une ville immense, captivante, éventrée par des chantiers pharaonique et débordante d’activité.

Nouveau royaume du capitalisme, Moscou surprend et fascine, loin des stéréotypes habituels.

Au fil de son exploration, Alexandra s’aventure dans les palais souterrains de l’un des plus beaux métros du monde, dans les tours vertigineuses du futur quartier de Moscow City ou dans les allées d’un parc où se déroule le plus improbable des bals. Elle s’invite à la table d’un mariage, au micro de l’une des dernières radios indépendantes du pays et dans les coulisses de la jeunesse dorée moscovite, pour finalement dessiner un portrait original et très contemporain de la folle mégalopole russe… en 24 heures.

Réalisateur : Arnaud Le Goff