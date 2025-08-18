Documentaire

Cali, troisième ville de Colombie, est considérée comme la capitale économique et culturelle du sud-ouest colombien. Et l’art qui règne là-bas de manière incontesté, c’est la Salsa.

A Cali, on vit et on respire salsa. C’est là que le célèbre cabaret Delirio crée les plus grands spectacles de salsa de renommée internationale. Et c’est aussi là qu’est néée Viviana Vargas. Elle a été sacrée avec son compagnon de danse, Ricardo Murillo, championne du monde de Salsa catégorie Cabaret en 2005.

Depuis, la célèbre danseuse a ouvert une école pour faire profiter les jeunes de la chance qu’on lui a offerte.

Regardez leur performance lors de la première de leur toute nouvelle revue au Delirio !

Extrait du film : “Voyage à travers les couleurs – La Colombie en rouge”

Réalisation : Guy Beauché

