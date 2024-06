Documentaire



Du fond de la vallée la désalpe ramène bergers et troupeaux vers le village de l’Etivaz. Après des mois passés à l’alpage une nouvelle saison de chant débute… jusqu’à la prochaine transhumance…Les répétitions reprennent et les chanteurs du choeur mixte se retrouvent. C’est alors un extraordinaire moment de partage et de plaisir renouvelé qui réunit hommes et femmes. L’isolement et la solitude de la montagne oubliés, chacun peut exprimer à pleine voix ces airs transmis depuis la nuit des temps. Ils peuvent enfin chanter ce qu’est leur vie, les émotions que leur procure la beauté de la terre et du ciel mais aussi les sentiments profonds et intimes qu’ils n’osent que pudiquement fredonner lorsqu’ils sont seuls à l’étable ou sur un coin de pâturage. Un documentaire de Steven Artels pour Passe-moi les jumelles.