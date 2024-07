Documentaire



On dit de Capri qu’elle n’a pas besoin du monde, car le monde entier vient à elle. Ce joyau en Méditerranée, avec ses falaises escarpées et ses eaux d’un bleu profond, a toujours exercé une fascination irrésistible sur les élites. Depuis l’époque des empereurs romains jusqu’aux artistes modernes et à la jet set d’aujourd’hui, Capri reste un symbole d’élégance et de beauté intemporelle.

Pour les empereurs romains, Capri représentait un retraite idéale, un lieu de refuge et de plaisir loin de l’agitation de Rome. L’empereur Tibère y établit sa résidence principale au 1er siècle après J.C., attiré par la tranquillité de l’île et la beauté naturelle qui l’entoure. Les vestiges de ses palais impériaux surplombent toujours les falaises abruptes, témoignant de l’opulence et du pouvoir qui régnaient autrefois sur l’île.

Au fil des siècles, Capri a continué à attirer les esprits créatifs. Des artistes comme Axel Munthe, écrivain et médecin suédois, ont trouvé inspiration et refuge dans les paysages spectaculaires de l’île. Son célèbre ouvrage, « L’histoire de San Michele », reflète l’influence durable de Capri sur son travail et sa vie personnelle.

La jet set internationale a également fait de Capri un lieu incontournable. Des célébrités du cinéma aux magnats de l’industrie, tous sont attirés par le glamour discret de l’île. Les boutiques de luxe, les restaurants élégants et les villas somptueuses font de Capri une destination de choix pour ceux qui cherchent à échapper à la vue du public tout en savourant un luxe discret.

Mais au-delà de sa renommée mondaine, Capri demeure un sanctuaire naturel d’une beauté saisissante. Les grottes marines, notamment la célèbre Grotte Bleue, captivent les visiteurs par leurs jeux de lumière uniques et leurs eaux cristallines. Les sentiers escarpés offrent des vues panoramiques sur la baie de Naples et le Vésuve, rappelant à tous la majesté naturelle de ce petit morceau de paradis.