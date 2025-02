Documentaire

La Creuse, patrimoine historique riche qui a inspiré plus d’un artiste. Mondialement connu pour ses tapisseries, nous irons à la rencontre des femmes et des hommes qui perpétuent le savoir faire de fabrication

Guéret, capitale de la Creuse d’où partirent les tailleurs de pierre pour bâtir Paris , possède encore de belles maisons en granit qui témoignent de leur savoir-faire. Il y a un splendide musée d’archéologie, d’histoire et d’arts décoratifs, le Musée de la Sénatorène, situé dans un parc fabuleux. De nombreux tableaux de l’école de Crozant, des sculptures, des objets chinois et égyptiens ainsi que de l’orfèvrerie du Limousin figurent parmi les objets exposés. Le Présidial détaille la flore et la faune locales et raconte la vie avant la révolution industrielle avec des illustrations des traditions d’extraction d’étain et de granit.

Réalisation: Julien Collinet

© MORGANE PRODUCTION