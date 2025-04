Documentaire

Au cœur de la vallée préservée de Derborence se niche un gite rustique et sauvage : le gite de Dorbon. Pour y accéder, deux heures de marche au minimum, sur place pas de réseau téléphonique, pas d’électricité, bref, le rêve ! Un lieu, deux gardiens : Irène et Stéphane. Il y a quatre ans ils ont quitté leur emploi pour se consacrer à l’accueil des randonneurs, avec cœur et des produits artisanaux confectionnés durant le morte saison. Le résultat est à leur image. Paisible, chaleureux et profond. Ravitaillement aux ânes, fromage de chèvre tous les jours, les activités ne manquent pas sur l’alpage. De quoi se trouver épuiser après quelques saisons. Irène et Stéphane songent à passer le relais. Situé sur le tour de Muverans, le gite de Dorbon vous laissera un souvenir et une saveur inoubliable. Irène et Stéphane sont toujours à la recherche de leur coin de paradis. Si vous avez une suggestion à leur faire, vous pouvez les contacter via leur site : www.chemins-sauvages.c. Un documentaire de Thibaut Kahlbacher et Matthieu Fournier Passe-moi les jumelles