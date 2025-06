Documentaire

Territoire de caractère, la Dordogne incarne un art de vivre unique en France. Entre paysages préservés, produits du terroir, traditions rurales et innovations locales, ce film vous plonge au cœur d’un département qui séduit autant les visiteurs que les nouveaux habitants.

De village en village, de marché en exploitation, on découvre une Dordogne authentique et engagée. Le Conseil Départemental valorise les circuits courts, soutient les jeunes agriculteurs, accompagne la transition écologique et favorise un tourisme durable. Ce documentaire donne la parole à ceux qui font vivre le territoire : producteurs passionnés, néo-ruraux enthousiastes, artisans du goût et décideurs engagés.

Ce film n’est pas une simple carte postale : c’est un hommage à la vitalité d’un territoire qui conjugue héritage et modernité. Gastronomie, qualité de vie, lien social, ancrage local… La Dordogne se réinvente, et attire de plus en plus de familles en quête de sens.