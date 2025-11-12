Immergé dans la culture et le quotidien des peuples nomades au rythme de leurs déplacements, Christophe Cousin a choisi le Ladakh comme première destination. Au pied de l’Himalaya indien, Christophe part à la rencontre des nomades Chang Tang de la région rupshu qui conduisent leurs caravanes chargées de laine pashmina. A Leh, capitale du Ladakh, il se met en quête d’indices lui permettant de retrouver la fameuse caravane….