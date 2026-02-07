Documentaire

Hilaire fait partie de la tribu d’Ateu dont les terres s’étendent sur plusieurs kilomètres de forêt dense et de pâturages verts.

Ici, le bétail vit en liberté sur les flancs de cette chaîne montagneuse qui s’étire de toute sa longueur au centre de l’île. Mais la nature sauvage de ces bêtes ne facilite pas leur regroupement.

Heureusement, Hilaire sait qu’il peut compter sur l’aide de ses chiens et sur son expérience pour ramener même les plus farouches d’entre elles.

Impressionnés par sa fougue, les jeunes du village l’ont même surnommé « Cent fois la mort ».

Tiré du documentaire : Légendes vivantes d’Outre-mer – Les Stockmen du Grand Caillou

Un documentaire de Jérome SEGUR

