Dans la région nord-est de l’Anatolie, les majestueuses montagnes du Kaçkar s’élèvent, formant un paysage époustouflant et méconnu de la Turquie. Située à proximité de la frontière avec la Géorgie, cette zone reculée offre une richesse naturelle et culturelle fascinante, loin des sentiers battus.

Les montagnes du Kaçkar, avec leurs sommets enneigés et leurs vallées verdoyantes, sont le joyau de cette région. Elles abritent une biodiversité remarquable, avec une flore et une faune variées qui trouvent refuge dans ce paysage préservé. Les randonneurs et les amateurs de plein air peuvent s’immerger dans une nature sauvage et intacte, explorer des sentiers pittoresques et découvrir des cascades spectaculaires nichées au cœur des montagnes.

Outre sa beauté naturelle, le nord-est de l’Anatolie possède une riche histoire et une culture vibrante. Les villages traditionnels disséminés dans la région offrent un aperçu de la vie rurale turque, avec leurs maisons en pierre et leurs habitants accueillants. Les visiteurs peuvent découvrir l’artisanat local, notamment la fabrication de tapis, la poterie et la cuisine traditionnelle, qui reflètent l’héritage culturel de la région.

La proximité de la Géorgie ajoute une dimension supplémentaire à cette région. Les influences culturelles se mélangent, créant un mélange unique de traditions turques et géorgiennes. Les voyageurs curieux peuvent explorer les similitudes et les différences entre ces deux cultures voisines, enrichissant ainsi leur expérience de voyage.

Malgré ses attraits, le nord-est de l’Anatolie et les montagnes du Kaçkar restent largement méconnus des voyageurs internationaux. Cependant, cette relative obscurité offre une opportunité unique d’explorer une Turquie authentique, loin des destinations touristiques populaires. Pour les aventuriers en quête de découvertes hors des sentiers battus, cette région reculée promet une expérience inoubliable, entre nature préservée, patrimoine culturel et rencontres authentiques.

Un film Un documentaire réalisé par Eric Bacos

Titre du documentaire: Turquie, parfums d’Orient

