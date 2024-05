Documentaire

Wapo est le chef de l’une des deux tribus de Santa Catalina. Descendant direct par sa mère de Fica-Fica, il est, comme le veut la tradition mélanésienne, le possesseur de la légende et de la technique originelle de la pêche au cerf-volant.

Aujourd’hui à plus de 70 ans, Wapo sait qu’il ne pourra bientôt plus pêcher, sa vue baisse. Aussi, il a décidé de transmettre son savoir et sa légende à son petit neveu Jay, âgé de 11 ans.

Avec son grand-oncle, Jay va devoir apprendre à maîtriser le vol du cerf-volant, le rebond de l’appât dans les vagues, pour enfin attraper son premier poisson.

Un documentaire de Jérôme SEGUR.