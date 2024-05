Documentaire



Déborah est à Séville, capitale de l’Andalousie ; d’un couvent secret à la Feria, en passant par le quartier de Triana, elle découvre les trésors de la ville.Les plus belles destinations, c’est ici https://bit.ly/2Vlfz9o

Serial Tourist – Séville

Un film écrit par Thomas Yzébé et Deborah Geysen Réalisé par Stéphane Pijeat

Produit par Step by Step – Jean-Baptiste Jouy

Droits réservés Step by Step