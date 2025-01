Documentaire

Des horizons et des cols qui s’enchaînent comme les perles d’un interminable chapelet… Cette deuxième semaine est décisive: ça passe ou ça casse. Nos dix randonneurs traversent le parc naturel de la Vanoise. On découvre dans cet épisode qu’Aurélia est un médecin pas tout à fait comme les autres. Cette miraculée a survécu à trois embolies pulmonaires. De quoi impressionner ses compagnons d’aventure qui composent avec des pustules, coups de soleil, repos forcé et vilaines entorses à travers un dédale de chemins parfois chaotiques. Et comme si les dénivelés qui s’accumulent ne suffisaient pas, nos dix marcheurs s’offrent une ascension à un peu plus de 3.500 mètres !