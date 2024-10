Documentaire

Le pays des Aigles, à vol d’oiseau, est à moins de 2000 kms de la France. Mais il était jusqu’à présent ignoré par les touristes. Longtemps, l’Albanie fut la dictature la plus fermée du bloc communiste, prisonnière de la paranoïa de son dirigeant Enver Hoxha. Prostitution, blanchiment d’argent, corruption…Vingt ans après la chute du communisme, cette petite république des Balkans souffre toujours d’une mauvaise réputation. Mais avec ses côtes de sable blanc, ses montagnes, son patrimoine et son climat ensoleillé, l’Albanie, grande comme la Provence, dispose d’un fort potentiel touristique. Elle séduit des voyageurs à l’esprit pionnier. Nous avons suivi Claude et Claudine, un couple d’anciens soixante-huitards venus réaliser un rêve de jeunesse : découvrir les vestiges du communisme. Nous avons accompagné Michel-Yves Labbé, directeur d’une agence de voyages en repérage dans le nord du pays : les hôtels sont-ils conformes aux standards européens ? Les déplacements sont-ils faciles et les habitants accueillants ? L’Albanie est une terre promise pour les Tours-Opérateurs et les investisseurs étrangers…