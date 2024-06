Que faire à Londres pendant un séjour touristique ?

Vibrante capitale du Royaume-Uni, Londres est une destination de rêve pour de nombreux touristes. En effet, cette ville est une cité pleine de monuments et de musées historiques. Mieux, il existe une panoplie d’attractions et d’activités ludiques auxquelles les touristes de tous les âges peuvent s’adonner. Vous souhaitez organiser un séjour touristique à Londres ? Découvrez dans cet article ce que vous pouvez y faire.

Visitez les monuments emblématiques de Londres

Pour profiter de votre séjour touristique à Londres, l’une des premières choses à faire est de visiter certains coins phares de la ville. Allez contempler les monuments historiques tels que le palais de Buckingham, Big Ben et la sublime tour de Londres.

Le palais de Buckingham

Il ne sert à rien de faire un séjour touristique à Londres sans visiter la résidence officielle du roi : le palais de Buckingham. Situé en plein cœur de la capitale, ce monument est le symbole même de la royauté. Il abrite de nombreux événements d’État, notamment le traditionnel défilé militaire appelé la relève de la garde. C’est l’une des attractions les plus célèbres de la ville qui rassemble périodiquement une foule de touristes venus du monde entier.

Il s’agit d’une marche militaire réalisée par la garde royale en uniforme rouge et avec des casques en peau d’ours. N’hésitez pas à consulter le calendrier de la relève de la garde à Buckingham Palace pour ne pas rater cet événement. Dans ce même palais, vous pouvez visiter les appartements d’État et la galerie d’art du roi. Faites également un détour dans le sublime jardin de Buckingham pour admirer cette oasis de verdure située en pleine ville.

La tour de Londres et Big Ben

Après votre visite au palais de Buckingham, mettez le cap sur la tour de Londres. Il s’agit d’un des bâtiments les plus impressionnants de la ville. Il est situé sur la rive nord de la Tamise. L’histoire même du Royaume-Uni réside au cœur de cette tour qui abrite les joyaux de la Couronne. Vous y verrez également les mythiques corbeaux de la tour, des oiseaux qui assurent la garde de la couronne.

Partez ensuite à la découverte d’un des plus grands symboles de l’histoire britannique : Big Ben. Il s’agit de la cloche la plus célèbre du monde. Nichée dans la tour Elizabeth à côté du palais de Westminster. D’un poids total de 13 tonnes et d’une hauteur de 96 mètres, cette cloche résonne chaque heure dans tout le centre-ville. Ne manquez pas de faire de belles photos de cette gigantesque tour au caractère gothique.

Allez à la découverte des grands musées

Après la visite des monuments historiques, continuez la grande évasion au cœur de Londres. Faites un tour dans les grands musées comme :

le musée d’histoire naturelle ;

le British Museum ;

le Tate Modern ;

etc.

Ne donnez aucune limite à votre visite tant que vous avez le temps.

Les musées historiques de Londres

Avec un accès gratuit, le musée d’histoire naturelle est le musée idéal à visiter en famille. Vous y ferez des découvertes fabuleuses à travers ses expositions interactives. Après le spectacle de la relève de la garde, la visite de ce musée est une autre activité à ne pas rater. À la seule vue de l’architecture de ce bâtiment, vous serez subjugué. À l’intérieur, vous verrez des objets d’art de toutes sortes, ainsi que des vestiges de dinosaures. Continuez votre visite au British Museum pour en apprendre davantage sur l’histoire de la capitale britannique.

Faites du shopping dans les grands marchés britanniques

Ne finissez pas votre séjour touristique à Londres sans faire du shopping dans les grands marchés de la ville. Vous pouvez aller à Oxford Street, l’une des rues les plus dynamiques de la ville pour y visiter les plus grandes boutiques, ou faire un tour aux célèbres Borough Market et Camden Market pour découvrir les spécialités locales. N’oubliez pas non plus le Portobello Road Market, un marché réputé dans la vente de tissus vintages et d’antiquités.