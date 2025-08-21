Documentaire

Les Mi’kmaq sont une communauté indigène de Terre-Neuve, une île située au large du Québec. Ses bancs de poissons ont attirés les Européens qui y vinrent pour s’y installer. Pour ses habitants autochtones, ce fût le début du « génocide par un million de petites blessures ».

Déplacée loin des côtes qu’elle sillonnait autrefois, la communauté Mi’kmaq de Miawpukek a subi pendant des siècles la honte et l’effacement de ses rites et de sa langue. Aujourd’hui, portée par son Chef, Misel Joe, elle se bat pour retrouver son identité.

Documentaire : En quête de racines – Terre-Neuve, l’aigle et la rivière

Réalisation : Alexandre Mostras

