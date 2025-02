Documentaire

La richesse, la beauté et la liberté se sont alliées à San Francisco pour façonner le mythe de la « Terre dorée » : la Californie. Symbole de cette nouvelle ère, San Francisco incarne l’excentricité, la tolérance et l’innovation, et reste la ville américaine qui se rapproche le plus de l’esprit européen. C’est aussi, sans doute, la plus photogénique, surtout lorsque le vent chasse la brume et que les nuages blancs enveloppent le Golden Gate Bridge. À travers les rues, en « cable car », en bateau ou en hélicoptère, Pierre Brouwers partage avec vous son amour pour la région de la Baie, dévoilant ses quartiers, ses diverses communautés et les multiples facettes de l’une des villes les plus captivantes du monde.

Par Pierre Brouwers