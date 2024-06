Documentaire



Chaque année, descendant de la Chine, du Népal, du Bhoutan et de l’Inde, les eaux des rivières et des fleuves grossissent, débordent, inondent et viennent enrichir les terres du Bangladesh durant les longs mois de la mousson.

À Daudkandi à 2h au sud-est de la capitale Dhaka, Morshed Millat Sakiul, a voulu trouver un moyen de transformer ces terribles inondations en une opportunité, il a donc créé une ONG afin d’exploiter les terres et d’y construire des infrastructures d’élevage de poissons. Une belle histoire d’espoir et de détermination qui continue d’évoluer sous nos yeux 15 ans plus tard. Un documentaire d’Isabelle Antunès.