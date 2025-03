Documentaire

D’un côté, la Savoie, de l’autre, la Haute-Savoie ! Les départements rassemblent les plus hauts sommets des Alpes, dont le Mont-Blanc. Mais ils se parcourent aussi tranquillement, au rythme des lacs , et des vallées agricoles, où pâturent les vaches et les chèvres. La Haute Savoie est le département français qui connaît le plus fort taux de croissance démographique. 1,2% entre 2013 et 2018. 10.000 habitants en 10 ans…

Ismaël va partir à la rencontre des « anciens » et des nouveaux habitants de la Savoie Mont-Blanc. Il va écouter leurs histoires, partager un peu de leur quotidien et apprendre à lui-même se dépasser pour réussir à les suivre.

D’où vient l’intérêt des néo Savoyards pour celles qui sont devenues leurs régions de cœur ?

Qu’est-ce qui, dans cette nature entre vallons et hauts sommets, pousse les gens à se dépasser plus qu’ailleurs ?

Au programme :

– Au sommet des Alpes pour se dépasser

– Le Parc naturel des Bauges

– Des chefs venus d’ailleurs

– Enak Gavaggio et son double rancho

– Des femmes au sommet

– Les givrés du froid