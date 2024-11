Documentaire

Il existe un lien sacré entre les Suédois (qui sont moins de 10 millions !) et la nature qui les entoure. En Suède, deux tiers du territoire sont couverts de forêts, et si les littoraux atlantique et baltique sont parsemés d’archipels et plages sableuses, l’intérieur est couvert de fleuves et de lacs !

Ce numéro d’Échappées belles en Suède sera l’occasion pour Sophie Jovillard de partir à la rencontre d’hommes et de femmes qui ont su trouver leur équilibre entre cette nature omniprésente et les difficultés écologiques qui incombent à sa préservation.

Est-ce grâce à cette nature présente au cœur du quotidien de ses habitants que la Suède se dispute chaque année le titre de « pays le plus heureux » avec ses voisins scandinaves ? La Suède est l’endroit idéal pour répondre à cette question et nous aider à appréhender un avenir où plus que jamais le « slow life » serait la clé.

Au programme :

– L’attrait du modèle suédois

– Ma vie dans un archipel

– Göteborg, ville verte

– Un pays d’inventeur

– Le bien être à la suédoise

– L’appel de la forêt.