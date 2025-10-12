Evasions sublimes : Envoûtante et dynamique, la Tunisie regorge de trésors à découvrir notamment dans les méandres de ses souks. Derrière ses façades blanches gorgées de soleil, des hommes et des femmes perpétuent des savoir-faire ancestraux transmis de génération en génération. Tout au long de son histoire, le pays a attisé la convoitise des conquérants attirés par cette terre fertile. Les artistes tunisiens se sont nourris de ces apports culturels successifs pour créer un patrimoine architectural exceptionnel.
Un film d’Eric Bacos
