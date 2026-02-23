L’Occitanie offre une grande diversité de paysages parmi lesquels ceux du Gers, du Tarn et des Hautes-Pyrénées qui sont adaptés aux activités agricoles et à l’élevage. Ismaël Khelifa part à la rencontre d’agriculteurs et d’éleveurs passionnés qui redoublent d’efforts pour valoriser leur travail. L’animateur rend notamment visite à Lucile, une jeune agricultrice qui a converti l’exploitation de ses grands-parents, qui pratiquaient l’aviculture, en élevage de bufflonnes et qui fait partie des rares producteurs français de mozzarella.