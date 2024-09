Documentaire



Aurélie Desreumaux et Laurent Granier nous font découvrir un pays et une culture par son biais le plus intime… le mariage. Les mariages, moments de fête très visuels, colorés et vivants, sont des concentrés de culture, de traditions et de rites. Direction le Cap Vert pour Aurélie et Laurent pour assister au mariage d’Aldino et de Mira sur l’île de Fogo à San Felipe. 700 personnes ont été invitées pour ce mariage haut en couleurs.

Réalisateur : Laurent Granier, Sébastien Oberlé