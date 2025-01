Documentaire

Sur l’île de Santo-Antao – la plus montagneuse de l’archipel – nous avons suivi un groupe de randonneurs parti à la rencontre d’un peuple et une d’une culture unique, une personnalité forte à la croisée de multiples influences. Au Cap vert, on y fête le carnaval comme au Brésil, on s’y habille à l’européenne mais on porte les enfants dans le dos comme en Afrique. C’est cette terre de contraste que nous avons mis en scène pour vous faire découvrir cette île majestueuse. Un documentaire écrit et réalisé par Dave NIZET, assistante artistique : Marina QUINTIN – 360° PRODUCTION