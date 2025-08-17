Bercée par les vents, Essaouira, surnommée la cité des alizés, est une véritable citadelle posée sur les rochers.
Depuis le sommet de la muraille de la Scala du port, une vue panoramique s’offre à nous. Essaouira est le septième site marocain qui figure sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco. Belle et captivante, la ville conçue par un architecte français rappelle parfois Saint-Malo ou La Rochelle. Avec ses fortifications, sa longue plage, sa médina paisible et son port de pêche animé, la destination est de plus en plus prisée par les touristes.