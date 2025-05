Article

Essaouira, surnommée la ville des alizés, est une destination côtière incontournable au Maroc. Située sur la côte atlantique entre Casablanca et Agadir, cette ancienne cité fortifiée séduit par son charme bohème, son riche patrimoine culturel et son ambiance océanique unique.

Que vous soyez passionné d’histoire, amoureux de la plage, adepte de sports nautiques ou fin gourmet, Essaouira saura vous enchanter.

Alors que faire à Essaouira ? Découvrez dans ce guide complet tout ce qu’il faut savoir pour préparer votre voyage : de la brève histoire de l’ancienne Mogador aux conseils pratiques, en passant par les attractions à ne pas manquer, la gastronomie locale, les festivals animés et les meilleures adresses où séjourner.

Suivez le guide !

Brève histoire et patrimoine culturel

Essaouira possède une histoire fascinante qui remonte à l’Antiquité. Son emplacement stratégique, avec une baie abritée et des îles côtières (les îles Purpuraires), a attiré Phéniciens, Carthaginois et Romains pour le commerce des teintures pourpres extraites des coquillages.

Au XVIe siècle, les Portugais s’y installent et construisent un fort qu’ils nomment Castelo Real de Mogador. Mogador était le nom historique de la ville – probablement dérivé du nom d’un saint local, Sidi Mogdoul – nom qui restera utilisé pendant des siècles.

Au XVIIIe siècle, le sultan alaouite Sidi Mohammed ben Abdellah (Mohammed III) décide de fonder un port royal à Mogador pour ouvrir le Maroc aux échanges internationaux. Vers 1760, il fait appel à un ingénieur français, Théodore Cornut, pour concevoir une ville fortifiée moderne.

C’est la naissance d’Essaouira (qui signifie « bien dessinée » en berbère), avec son plan en damier, ses remparts solides et son port actif. La ville devient rapidement un carrefour commercial florissant reliant l’intérieur du Maroc (notamment Marrakech via les caravanes transsahariennes) à l’Europe et au reste du monde.

Durant cette période, Essaouira est cosmopolite : musulmans, européens et une importante communauté juive (plus de 4 000 Juifs au XIXe siècle) cohabitent et contribuent à son dynamisme marchand et culturel.

Au fil du XIXe siècle, la concurrence d’autres ports et la colonisation française freinent l’essor de la ville. Elle est même bombardée en 1844 par la flotte française lors d’un conflit, mais conserve son importance locale.

Sous le protectorat français (1912-1956), Essaouira connaît un certain déclin économique au profit de Casablanca, mais développe une nouvelle ville hors des remparts et reste un lieu de coexistence culturelle où le français s’implante largement.

Après l’indépendance du Maroc, la ville tombe un peu dans l’ombre, préservant ainsi son authenticité.

Dans les années 1960-1970, Essaouira renaît grâce à son atmosphère peace and love : elle attire les artistes et la génération hippie en quête de sérénité. Jimi Hendrix et Cat Stevens y ont séjourné (même si la légende exagère la durée de leur passage), ce qui vaut à Essaouira le surnom de « Woodstock africain ».

Vers la fin du XXe siècle, la médina d’Essaouira, restée quasiment intacte, est redécouverte par les voyageurs. La ville est classée au patrimoine culturel UNESCO en 2001 pour son architecture et son histoire exceptionnelles.

Aujourd’hui, Essaouira mise sur la valorisation de son patrimoine multiculturel et de son ambiance bohème, entre galeries d’art, musiques traditionnelles et festivals.

Essaouira a servi de décor à des œuvres célèbres : Orson Welles y tourna Othello en 1952 et la ville apparaît sous le nom d’« Astapor » dans Game of Thrones.

En somme, l’ancienne Mogador a su se réinventer sans rien perdre de son âme, offrant aux visiteurs un voyage dans le temps et la culture marocaine.

Principales attractions touristiques

Essaouira regorge de sites à découvrir, dont plusieurs sont emblématiques du Maroc.

La médina d’Essaouira elle-même est une attraction majeure : ce labyrinthe de ruelles pittoresques ceinturé de remparts est un plaisir à arpenter. On y admire des maisons blanchies à la chaux aux volets bleus, des placettes animées et des souks d’artisanat.

On peut y découvrir une ambiance unique, mêlant tradition marocaine et esprit bohème européen.

Ne manquez pas la place Moulay Hassan, vaste esplanade près du port, parfaite pour observer la vie locale et les couchers de soleil.

En flânant dans la médina, vous croiserez aussi l’ancien Mellah (quartier juif) avec ses bâtiments à l’architecture singulière et la synagogue restaurée Bet El/Bayt Dakira (devenue un musée de la mémoire juive marocaine).

Chaque coin de rue révèle une galerie d’art, une boutique de produits en bois de thuya incrusté ou un café traditionnel où siroter un thé à la menthe. Les remparts et les bastions d’Essaouira offrent des points de vue spectaculaires.

La Skala de la Ville (la grande muraille côté océan) est bordée de canons anciens pointés vers le large. En vous promenant sur ce chemin de ronde battu par les vents marins, vous ressentirez toute la puissance historique de cette forteresse.

Le bruit des vagues et le cri des mouettes composent un fond sonore inoubliable.

Du haut des remparts, la vue sur les flots et sur la silhouette de la ville est splendide.

Un autre bastion à voir est la Skala du Port, près du port de pêche : ce fortin carré muni d’une tour de guet figure sur de nombreuses photos, avec ses canons et ses remparts ocre contrastant avec le bleu du ciel et de la mer.

Le port de pêche d’Essaouira est le cœur vivant de la ville. Tôt le matin, vous pouvez assister à l’arrivée des chalutiers en bois tout peints de bleu et au déchargement du poisson frais.

Ce spectacle authentique est un régal pour les photographes.

Sur les quais, les pêcheurs s’affairent à réparer les filets, trier la pêche du jour ou à vendre directement leurs sardines, daurades, poulpes et crustacés dans une joyeuse agitation. Juste à côté, se trouvent les étals de poisson frais et des petits restaurants de grillades : choisissez votre poisson et faites-le griller sur place pour un déjeuner sur le pouce typiquement souiri (d’Essaouira).

Le port est dominé par une porte monumentale et les remparts de la Skala du Port – on peut y monter pour quelques dirhams et profiter d’un panorama incluant le port en contrebas, la médina et les îles au loin.

C’est ici que vous aurez peut-être l’image la plus iconique d’Essaouira : une forêt de barques bleues dans l’enceinte du port, oscillant au rythme de la marée.

La plage d’Essaouira s’étend en arc de cercle le long de la baie, juste au sud de la médina. Cette grande plage de sable fin invite à la détente et aux promenades.

Vous pourrez vous y balader sur plusieurs kilomètres, à pied ou même à dos de dromadaire ou de cheval, avec en toile de fond les remparts et l’îlot de Mogador au large.

Les sportifs peuvent aussi y pratiquer des activités nautiques variées.

L’atmosphère y est animée en fin de journée lorsque habitants et visiteurs viennent prendre l’air marin. Sachez qu’en été les vents peuvent être forts l’après-midi (ce qui rafraîchit agréablement l’air, mais soulève parfois du sable).

La plage est idéale pour s’initier au surf ou au kite-surf, et pour profiter d’un bain de mer rafraîchissant en été. Plus au nord, en s’éloignant de la ville, la plage devient quasiment déserte, avec des dunes et un côté sauvage pour ceux qui cherchent la tranquillité.

Les musées et centres culturels complètent la visite. Le Musée Sidi Mohammed Ben Abdallah, installé dans un riad traditionnel de la médina, présente l’histoire locale, l’artisanat (instruments de musique gnaoua, bijoux berbères, poteries) et des documents sur le passé cosmopolite d’Essaouira.

C’est un passage intéressant pour comprendre le patrimoine culturel de la région.

On peut également citer Dar Souiri, un centre culturel hébergé dans une ancienne bâtisse, qui organise des expositions d’art et des concerts intimistes.

Pour les amateurs d’art, Essaouira compte de nombreuses galeries mettant en avant des peintres et sculpteurs locaux inspirés par la lumière et les couleurs de la ville. Chaque année, des œuvres d’artistes du monde entier ornent même les remparts lors du festival d’art Alizes Mogador.

Enfin, n’oublions pas de mentionner les ateliers d’artisanat, notamment ceux de marqueterie sur bois de thuya, une spécialité ancestrale de la ville : vous pouvez visiter des coopératives dans la médina pour voir les artisans à l’œuvre et rapporter un objet unique en souvenir.

Les activités à faire à Essaouira

Essaouira ne se résume pas à la visite de monuments – de nombreuses activités vous attendent pour profiter de son environnement naturel et de sa culture. Que vous soyez sportif, explorateur ou en quête de détente, vous trouverez votre bonheur.

Voici quelques idées d’activités phares à Essaouira :

Sports nautiques : grâce aux vents constants de l’Atlantique, Essaouira est un paradis pour les sports nautiques . Planche à voile (windsurf), kitesurf, surf… tout est possible ! Plusieurs écoles et clubs sur la plage proposent des cours et de la location de matériel pour débutants ou confirmés. Les matinées, avec une mer plus calme, sont propices au surf et au paddle, tandis que l’après-midi le vent attire les kitesurfeurs aux voiles colorées.

grâce aux vents constants de l’Atlantique, Essaouira est un paradis pour les . Planche à voile (windsurf), kitesurf, surf… tout est possible ! Plusieurs écoles et clubs sur la plage proposent des cours et de la location de matériel pour débutants ou confirmés. Les matinées, avec une mer plus calme, sont propices au surf et au paddle, tandis que l’après-midi le vent attire les kitesurfeurs aux voiles colorées. Balades et découverte de la nature : si vous préférez garder les pieds sur terre, de belles balades vous attendent. Une promenade à cheval ou à dromadaire le long de la plage au coucher du soleil vous donnera des sensations dignes d’un film d’aventure. Au sud de la ville, on peut randonner jusqu’aux dunes de sable et à la petite forêt d’eucalyptus et de thuyas, ou encore pique-niquer près des ruines du Borj El Baroud .

si vous préférez garder les pieds sur terre, de belles balades vous attendent. Une promenade à ou à le long de la plage au coucher du soleil vous donnera des sensations dignes d’un film d’aventure. Au sud de la ville, on peut randonner jusqu’aux et à la petite forêt d’eucalyptus et de thuyas, ou encore pique-niquer près des ruines du . Visites culturelles et bien-être : Essaouira se découvre aussi au gré de visites thématiques. Optez pour une visite guidée de la médina pour plonger dans son histoire et dénicher des coins cachés. Les amateurs de musique pourront s’initier au gnawa , la musique spirituelle afro-marocaine.

Essaouira se découvre aussi au gré de visites thématiques. Optez pour une pour plonger dans son histoire et dénicher des coins cachés. Les amateurs de musique pourront s’initier au , la musique spirituelle afro-marocaine. Excursions aux alentours : les environs d’Essaouira valent le détour pour une journée ou une demi-journée.Au nord, la route côtière mène vers Safi en longeant de jolies plages sauvages. Au sud, vous pouvez pousser jusqu’à Sidi Kaouki, connu pour son ambiance décontractée de hameau surfeur. À 3 km d’Essaouira se trouve le village de Diabat, où l’on raconte que Jimi Hendrix a passé quelques jours.

En profitant de ces activités variées, vous expérimenterez le visage pluriel d’Essaouira : à la fois aventureuse, culturelle et relaxante.

N’hésitez pas à adapter votre programme selon vos envies – ici, le maître-mot est la détente.

Gastronomie locale et meilleurs endroits pour manger

La gastronomie souirie (d’Essaouira) est réputée pour ses produits de la mer ultra-frais et ses influences berbères et andalouses. Les pêcheurs rapportent chaque jour poissons et fruits de mer qui se retrouvent rapidement dans les assiettes des restaurants locaux.

Le plat emblématique de la ville est sans doute le tajine de poisson : préparé avec du poisson du jour (souvent de la sardine ou du pageot) mijoté avec des légumes, des épices et du citron confit, il offre un délicieux mélange de saveurs.

Cette alliance entre fraîcheur et épices fait de chaque bouchée une découverte.

Vous pourrez également savourer la soupe de poisson à la marocaine, onctueuse et parfumée, idéale les soirs un peu frais.

Les grillades de poisson sont un incontournable : sardines, maquereaux ou soles grillées au charbon de bois, servies avec un filet de citron – un délice simple que vous trouverez notamment auprès des vendeurs du port ou des petites gargotes locales.

Ne manquez pas non plus les boulettes de sardines, une spécialité où la chair de sardine épicée est façonnée en kefta et cuisinée en sauce tomate. Côté fruits de mer, les crevettes à l’ail (pil-pil) et les calamars frits sont populaires en entrée ou en tapas.

Essaouira étant au cœur du pays de l’argan, on retrouve l’huile d’argan alimentaire dans de nombreuses préparations. Cette huile aux arômes de noisette sublime les salades de tomates et concombres, et entre dans la composition de l’amlou – une pâte à tartiner locale mélangeant argan, amandes broyées et miel, souvent servie au petit-déjeuner avec du pain frais.

Un petit-déjeuner avec amlou et pain chaud constitue une initiation douce à la culture locale.

Pour le dessert ou le goûter, vous aurez l’embarras du choix : dans les pâtisseries de la médina, goûtez aux cornes de gazelle, aux gâteaux au miel et aux crêpes beghrir (crêpes aux mille trous) arrosées de beurre fondu et miel.

Avec un thé à la menthe bien chaud, c’est un pur moment de gourmandise marocaine.

Où manger à Essaouira ?

Essaouira offre un bon éventail pour tous les budgets.

Pour une expérience authentique et bon marché : Rendez-vous aux grillades du port : choisissez votre poisson sur les étals et installez-vous à une table en plein air, on vous l’apprêtera simplement avec du pain et des salades – rustique, savoureux et convivial.

Dans la médina : Nombreux petits restaurants servent de la cuisine marocaine familiale à prix doux. Exemples : Triskala (cuisine marocaine végétarienne créative dans un cadre chaleureux) ou Le Chalet de la Plage (institution locale en front de mer depuis 1893).

Pour un dîner plus raffiné : La Table by Madada (cuisine marocaine revisitée et poissons dans un élégant ancien carrefour commercial). Umia (fusion franco-marocaine avec vue mer).

Envie d’une vue panoramique : Taros est un restaurant-bar à terrasse sur les remparts, idéal pour un cocktail au coucher du soleil et parfois des concerts live.

Pour une pause sucrée ou un café : Caravane Café ou Pâtisserie Driss (une des plus anciennes pâtisseries d’Essaouira).



Bon appétit – ou plutôt bssaha (à votre santé), comme on dit en dialecte marocain !

Événements et festivals annuels

Essaouira est une ville vivante qui s’anime tout au long de l’année au rythme de festivals culturels et musicaux de renommée internationale. Si vos dates de voyage coïncident avec l’un de ces événements, vous aurez la chance de voir la ville vibrer encore plus.

Voici les principaux festivals annuels d’Essaouira :

Festival Gnaoua et Musiques du Monde : C’est le rendez-vous le plus célèbre d’Essaouira, souvent qualifié de « Woodstock marocain ».Chaque année vers fin juin, pendant 3 à 4 jours, la ville résonne au son des musiques gnaoua et d’artistes du monde entier.Des scènes gratuites sont installées sur la place Moulay Hassan, à la plage et dans la médina, attirant des milliers de spectateurs.

Festival Printemps des Alizés : Dédié à la musique classique et au jazz , ce festival se tient généralement en avril.Il propose des concerts intimistes dans des lieux historiques comme Dar Souiri ou l’ancienne église portugaise.

Festival des Andalousies Atlantiques : Organisé en octobre, il célèbre le patrimoine judéo-andalou et le dialogue entre les cultures.Des musiciens juifs et musulmans montent ensemble sur scène pour jouer musique andalouse, judéo-marocaine et flamenco.

MOGA Festival : Festival de musique électronique lancé en 2016, généralement en septembre ou octobre.DJs et artistes électro animent des soirées dans des spots insolites comme les riads, la plage ou les bastions.



En plus de ces grands événements, Essaouira célèbre aussi les fêtes religieuses traditionnelles (Ramadan, Aïd) avec ferveur, et organise ponctuellement des compétitions de surf, des rencontres cinématographiques ou des expositions artistiques.

Quel que soit le moment de l’année, il se passe toujours quelque chose à Essaouira. N’hésitez pas à vous renseigner sur le programme culturel avant votre départ pour ne rien manquer.

Options d’hébergement à Essaouira

Essaouira propose un large choix d’hébergements pour tous les goûts et tous les budgets, du routard au voyageur en quête de luxe. Vous trouverez forcément votre bonheur parmi les hôtels, riads et auberges de la ville.

Riads de charme dans la médina

Pour une expérience authentique, rien de tel qu’un riad traditionnel. Ces anciennes demeures seigneuriales, organisées autour d’un patio, ont été transformées en maisons d’hôtes pleines de charme. On y dort au cœur de la médina, dans une atmosphère conviviale et dépaysante.

Leurs terrasses offrent souvent une vue splendide sur les toits blancs et la mer.

Les riads offrent souvent un décor marocain raffiné (zelliges, lanternes, terrasses sur le toit) et un service personnalisé. Les prix varient du très abordable au haut de gamme selon le standing.

Par exemple :

Riad Baladin et Villa Garance : excellent rapport qualité-prix avec des chambres décorées avec goût.

L’Heure Bleue Palais : riad 5 étoiles (Relais & Châteaux) pour une expérience de luxe absolu incluant piscine sur le toit et spa.

Conseil : réservez à l’avance en haute saison (festival Gnaoua, été), car les petites structures peuvent afficher complet.

Hôtels modernes et resorts

En dehors de la médina, Essaouira dispose de quelques hôtels classiques, souvent situés près de la plage ou dans la nouvelle ville.

Les grandes chaînes y sont peu présentes, mais on note :

Atlas Essaouira & Spa : 4★ en front de mer, avec piscines et restaurants.

: 4★ en front de mer, avec piscines et restaurants. Sofitel Mogador Golf & Spa : 5★, un peu excentré vers le sud, au milieu d’un superbe golf et de jardins.

Ces établissements offrent des prestations haut de gamme (centres de bien-être, bars, navettes) et conviennent bien aux familles ou voyageurs souhaitant plus d’espace. Il existe également des hôtels de catégorie moyenne dans la ville nouvelle avec un bon confort à prix modéré.

Ces options sont idéales pour les voyageurs recherchant calme et services modernes.

Auberges de jeunesse et petits budgets

Les routards et voyageurs à petit budget ne sont pas en reste. La médina compte plusieurs auberges de jeunesse et petits hôtels économiques où l’on peut dormir à moindre coût tout en rencontrant d’autres voyageurs.

Par exemple : Atlantic Hostel ou Green Milk Hostel : lits en dortoir à des prix imbattables et ambiance conviviale.

Certains petits riads sans prétention offrent aussi des chambres doubles basiques à tarif très abordable – parfait pour les couples de backpackers. Les auberges disposent généralement du Wi-Fi, de casiers et parfois d’une cuisine commune.

Autre option économique et sympathique : le camping. Un camping municipal est disponible à l’entrée de la ville, pratique pour les voyageurs en van ou camping-car.

Astuce : négociez les tarifs hors saison ou pour les longs séjours, et n’hésitez pas à visiter plusieurs adresses sur place avant de choisir.

Quel que soit le type d’hébergement choisi, vous apprécierez l’hospitalité légendaire des Souiris.

Un thé à la menthe de bienvenue est souvent la première rencontre avec cette chaleur humaine.

Séjourner dans la médina permet d’être au plus près de l’action, tandis que loger près de la plage apporte le calme du soir et la brise marine – à vous de voir ce que vous privilégiez.

Conseils pratiques pour les voyageurs

Avant de boucler vos valises pour Essaouira, voici quelques conseils pratiques pour profiter pleinement de votre séjour et éviter les mauvaises surprises :

Climat et météo

Essaouira bénéficie d’un climat océanique doux toute l’année. Les étés y sont agréablement tempérés (maximum autour de 25°C en juillet-août) et les hivers très cléments (15-18°C en journée en moyenne).

Le vent des alizés souffle fréquemment, surtout en été l’après-midi – prévoyez ainsi un coupe-vent ou une petite laine pour les soirées, même en été.

La lumière y est superbe, notamment au printemps et à l’automne, moments parfaits pour visiter.

La meilleure période pour visiter s’étend de mars à octobre, avec une préférence pour le printemps et l’automne. En été, la ville est animée et prisée des vacanciers ; en hiver, elle est plus calme, idéale pour se reposer.

Comment s’y rendre

Essaouira est accessible par différents moyens :

Par la route : environ 2h30 depuis Marrakech, 5h depuis Casablanca.

: environ 2h30 depuis Marrakech, 5h depuis Casablanca. En bus : compagnies Supratours et CTM assurent des liaisons confortables depuis Marrakech et d’autres villes.

: compagnies Supratours et CTM assurent des liaisons confortables depuis Marrakech et d’autres villes. Par avion : l’aéroport international Essaouira-Mogador (ESU) se trouve à 17 km du centre et dessert Casablanca et plusieurs villes européennes.

Le trajet depuis l’aéroport en taxi prend environ 20 minutes.

Si vous arrivez en voiture, sachez que la médina est piétonne. Prévoyez de stationner dans l’un des parkings à l’entrée de la ville (Bab Marrakech, port).

Se déplacer en ville

Essaouira est une ville à taille humaine :

La médina se visite à pied , facilement.

, facilement. Pour aller plus loin : utilisez les petits taxis bleus, très abordables.

bleus, très abordables. Des calèches permettent aussi une visite originale.

Pour explorer les environs (Sidi Kaouki, aéroport…), vous pouvez louer une voiture, prendre un grand taxi partagé ou un bus local.

Le vélo est également un bon moyen de transport, notamment le long de la plage.

Sécurité et santé

Essaouira est considérée comme une ville sûre et paisible. La criminalité y est faible, et vous pouvez vous promener dans la médina de jour comme de nuit en toute tranquillité.

Un peu de vigilance suffit, notamment dans les zones très fréquentées.

Pensez à :

Protéger vos affaires dans les lieux publics.

Prévoir de la crème solaire et de l’eau minérale (évitez l’eau du robinet).

Consulter une pharmacie ou une clinique locale en cas de besoin (elles sont bien réparties).

Autres conseils utiles

Monnaie : dirham marocain (MAD) – environ 11 MAD = 1 €. Ayez toujours un peu de liquide sur vous.

: dirham marocain (MAD) – environ 11 MAD = 1 €. Ayez toujours un peu de liquide sur vous. Langues parlées : arabe marocain, français courant, anglais compris dans les lieux touristiques.

: arabe marocain, français courant, anglais compris dans les lieux touristiques. Marchandage : coutume dans les souks ; restez courtois mais ferme.

: coutume dans les souks ; restez courtois mais ferme. Tenue vestimentaire : Essaouira est tolérante, mais une tenue respectueuse est appréciée (surtout dans la médina).

Conclusion : que faire à Essaouira ?

Essaouira vous attend les bras ouverts avec son ciel bleu, ses murs blancs et bleus, et son air iodé vivifiant. Que ce soit pour un week-end ou une semaine, vous repartirez conquis par la douceur de vivre qui règne dans cette cité portuaire hors du temps.

Entre histoire, découvertes, farniente et rencontres chaleureuses, votre séjour à Essaouira s’annonce riche en souvenirs inoubliables. Bidhouan (bienvenue) à Essaouira, la perle de l’Atlantique – et bon voyage !