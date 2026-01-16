Documentaire

Carte postale grandeur nature, la Corse du Sud regorge de paysages incontournables et de villages authentiques et réputés. Chaque année, l’île de beauté attire des millions de touristes venus admirer la splendeur des paysages. Si Bonifacio, pépite perchée sur des falaises de calcaire blanc, domine la Méditerranée, d’autres trésors d’une infinie variété sont à découvrir comme les majestueuses flèches granitées de l’Alta Rocca ou les plages divines de sable fin du littoral ouest. De la splendeur des paysages aux saveurs subtiles et enivrantes de la Méditerranée, tout inspire la douceur de vivre.

Un film Un documentaire réalisé par : Philippe Vergeot

Produit par Morgane