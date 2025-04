Documentaire

Au milieu des sublimes décors de la Martinique, des paysages tropicaux et volcaniques du nord aux plages de sable blanc du sud de l’île, la cheffe Anto Cocagne part à la rencontre des amoureux de la cuisine martiniquaise. Sur sa route, elle croise des cuisiniers et des paysans tous engagés dans la préservation d’une gastronomie locale et responsable. Economique, colorée, équilibrée, la cuisine martiniquaise est aussi un subtil métissage des saveurs caribéennes, indiennes, européennes, et africaines. C’est de cette dernière influence, qui en dit également beaucoup de l’histoire de l’île, que Chef Anto va s’inspirer grâce à sa propre culture, son expérience.

Et pour remercier ceux qui l’auront accueilli, Chef Anto concoctera une recette aux accents africains, en apportant sa touche personnelle dont elle a le secret !

Au programme :

– Le tourisme culinaire

– La pêche, une tradition martiniquaise

– Les ambassadeurs du goût

– Les îlets, joyaux de la Martinique

– La noix de coco

– Les « rimed raziè », le soin par les plantes.