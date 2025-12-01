Dans ce territoire immense du Montana les hivers sont rudes. Pour les fermiers et trappeurs quelques soient les conditions , la vie doit continuer et ils sont prêts à tout pour survivre. Chacun s’affaire à leurs tâches quotidiennes et aux urgences du jour : jour de vaccins pour les animaux du ranch, acquisition de nouveaux équipements pour la saison, réparation de véhicules… Du côté du ranch, Henry se prépare pour les finales du championnat de rodéo.