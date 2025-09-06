Infographie | 4 infos insolites sur Dubaï

Infographie

Dubaï est une ville qui ne cesse de surprendre par son exubérance et ses projets hors normes. Entre modernité extravagante, records insolites et initiatives qui paraissent parfois irréelles, cette métropole des Émirats arabes unis se démarque par des idées qui semblent tout droit sorties d’un film de science-fiction.

Voici quatre anecdotes étonnantes qui illustrent à quel point Dubaï est unique au monde.

Des distributeurs automatiques… d’or

Dans certains centres commerciaux et hôtels de luxe de Dubaï, on ne trouve pas seulement des distributeurs de billets classiques. Ici, il est possible d’acheter directement de l’or en insérant sa carte bancaire dans un automate.

Lingots, petites pièces et barres en or pur sont proposés comme si l’on achetait un simple soda. Cette particularité reflète parfaitement l’importance de l’or dans l’économie et la culture locale, mais aussi le goût pour l’exclusivité et le luxe qui caractérisent la ville.

Une police qui roule en supercars

À Dubaï, la police ne se déplace pas uniquement en véhicules banalisés ou en patrouilles classiques. Sa flotte compte certaines des voitures les plus prestigieuses du monde : Bugatti Veyron, Lamborghini Aventador, Aston Martin et même Rolls-Royce.

Bien qu’elles ne soient pas destinées à poursuivre les délinquants à grande vitesse, ces voitures renforcent l’image futuriste de la ville et suscitent l’admiration des touristes. Dubaï utilise ainsi la modernité de ses forces de l’ordre comme un véritable outil de communication.

Des îles artificielles visibles depuis l’espace

Dubaï est également célèbre pour ses projets pharaoniques en matière d’urbanisme. Parmi eux, les Palm Islands et l’archipel « The World » comptent parmi les plus impressionnants. Ces îles artificielles, créées en pleine mer, dessinent la forme d’un palmier ou d’une carte du monde.

Leur gigantisme est tel qu’elles peuvent être observées depuis l’espace, comme les grandes merveilles architecturales de la planète. Ce projet illustre la volonté de Dubaï d’associer luxe, audace et prouesses techniques.

Une station de ski dans le désert

Alors que les températures extérieures peuvent dépasser les 40 °C, Dubaï abrite une station de ski intérieure unique en son genre : Ski Dubaï.

Située dans le Mall of the Emirates, elle propose des pistes enneigées, un télésiège et même la possibilité de rencontrer des pingouins. L’existence de ce lieu improbable montre jusqu’où la ville est prête à aller pour offrir des expériences inoubliables à ses habitants et aux touristes.

Faire du ski en plein désert est sans doute l’une des images les plus marquantes de son goût pour l’extravagance.