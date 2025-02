Documentaire

Entre le charme historique de la ville de Québec, la folie des Québécois et l’aventure hivernale que représente une vie au grand air, c’est dans les forêts majestueuses de la Mauricie que se rend plus particulièrement Sophie Jovillard. A mi-chemin entre Montréal et Québec, cette région s’étend du fleuve Saint-Laurent jusqu’à la forêt boréale. Pas moins de 5000 kilomètres de pistes, voies et sentiers sillonnent la forêt et les lacs gelés. La beauté de la Mauricie s’étale à perte de vue. Quand on la découvre pour la première fois, bien souvent c’est une révélation.

Quelles sont les démarches administratives à mener pour voyager au Canada ?

Cet épisode de « échappées belles” vous présente le Canada comme vous ne l’avez jamais vu avant. Vous aussi vous voulez visiter ce pays du continent Nord Américain ? Si oui, vous avez deux options qui s’offrent à vous. La première consiste à obtenir un visa classique du pays de destination. La seconde revient simplement à demander une autorisation en ligne via le programme AVE Canada. Cette dernière solution est bien plus simple que la première. Cependant, pour la mettre en œuvre, il vaut mieux connaître toutes les démarches administratives à mener. Dans cette revue, on revient sur chaque étape à passer pour obtenir ce visa en ligne

La constitution du dossier

La première chose à faire pour voyager au Canada en utilisant l’AVE, c’est de constituer un dossier complet. Ledit dossier doit principalement contenir un passeport. Celui-ci doit être valide durant toute la durée de votre passage au Canada. Notez à titre informatif que vous n’êtes pas obligé de fournir votre passeport original. Vous pouvez simplement faire une copie que vous allez soumettre dans le dossier.

La demande en ligne

Après avoir constitué votre dossier, vous pouvez maintenant demander l’AVE en ligne. Pour ce faire, allez sur le site des autorités canadiennes, dans la section AVE. Un formulaire en ligne va s’afficher. Vous devrez le remplir sans commettre la moindre erreur. Sinon, votre demande sera tout simplement rejetée. Généralement, les informations à fournir dans le formulaire AVE sont des données personnelles tels que vos noms et prénoms, mail, et autres. Le service peut aussi exiger d’autres éléments supplémentaires en fonction des cas. Il peut s’agir de documents justificatifs par exemple. Dans ce cas de figure, vous devez fournir les documents demandés sous forme de scans en même temps que le formulaire.

Le paiement des frais de vérification

A présent, vous devez payer les frais de vérification qui s’élèvent à un montant de 7 $ canadiens, soit 4,89 €. Lorsque vous vous serez acquitté de cette facture, votre procédure administrative AVE est achevée. Si tout est en règle, vous allez recevoir un mail d’autorisation dans les minutes qui suivent. Il peut aussi arriver que la validation de votre demande prenne plus de temps. Surtout lorsque vous avez soumis des documents avec le formulaire. Malgré tout, après 72 heures, votre AVE sera disponible.

Voilà donc tout le processus à suivre pour voyager au Canada en utilisant le visa en ligne AVE. N’oubliez pas de récupérer votre autorisation AVE lorsqu’elle sera disponible. Surtout, vérifiez une dernière fois si les informations concordent bien. Après cela, vous pourrez embarquer pour le Canada pour un séjour de 6 mois maximum.