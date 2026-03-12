Après la Papouasie, cette fois-ci direction le Kirghizistan pour y explorer les entrailles d’un glacier. Un petit mélange de culture nomade, de glacier, d’humour ou encore d’exploration, je suis très content de pouvoir vous le présenter ici même.
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