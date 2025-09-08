En Sicile, durant la Semaine Sainte, se déroulent nombre de manifestations religieuses dans chaque village de l’île. L’existence de certaines communautés juives ou albanaises sur l’île donne d’autres points d’ancrage à ces fêtes. Angelo Plumari, historien et théologien, nous guide à travers l’histoire politique, sociale et religieuse de la Sicile, sans cesse changeante. Elle offre ainsi depuis plus de vingt siècles une tolérance culturelle aux influences grecques, romaines, byzantines, arabes, normandes, espagnoles, colportées par les divers conquérants. Regard sur une île qui a su garder vivantes les traditions de son lointain passé.
Réalisateur : Jean-Luc Chevé