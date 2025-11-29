Documentaire

Explorez en profondeur la Vie et la culture cambodgienne. Un pêcheur, une chanteuse exerçant son art lors de cérémonies animistes, un fabricant de barques, un moine bouddhiste, un artisan vannier, un agriculteur spécialisé dans la culture de la noix de cajou ou un cornac, accompagné de son sublime éléphant… voilà quelques-uns des personnages rencontrés lors de ce voyage documentaire.

Chacun à leur manière, ces hommes et ces femmes perpétuent coutumes et traditions et luttent, comme ils le peuvent, contre leur disparition programmée

Documentaire : Traits d’Union – Cambodge

Un documentaire de Alexandre Mostras

