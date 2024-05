Documentaire

Au cœur de la Dordogne, à Mauzac-et-Grand-Castang, Ildiko Peers de Nieuwburgh est loin de passer inaperçue. Cette aristocrate d’origine hongroise avait élu domicile dans ce petit village de 900 âmes. Plus personne n’avait de nouvelle de cette octogénaire au caractère bien trempé depuis plus d’un an. Une enquête pour disparition inquiétante a finalement permis de faire le jour sur cette macabre affaire. Le corps d’Ildiko Peers de Nieuwburgh a été découvert, enterré dans une forêt. Quelques tâches de sang ont été révélées dans la maison mais là encore, difficile de tirer des conclusions. C’est finalement d’autres éléments techniques et biologiques qui vont amener les gendarmes vers un suspect. Interpellé le 26 mars dernier, cet ancien employé d’Ildiko Peers de Nieuwburgh a reconnu les faits, évoquant une dispute qui aurait mal tourné. Et, il a conduit les enquêteurs vers le corps de son ancienne patronne. Alors pourquoi en voulait-il à cette aristocrate au point de la tuer ? Et qui est vraiment Ildiko Peers de Nieuwburgh ?

Un documentaire de clémentine Bisiaux.