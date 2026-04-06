Une intervention des pompiers par -20°C.
Explorez l’action des forces de l’ordre, depuis les tunnels du métro parisien jusqu’aux paisibles campings de vacances, où ils...
Le SAMU de Saint-Étienne constitue le dernier rempart de la vie dans une métropole de 700 000 habitants, où...
Les « runners », ce sont ces fous du volant qui s’affrontent sur les routes au mépris des autres usagers. Mais...
Plongez dans l’incroyable histoire du tableau le plus volé de France : L’Allée de peupliers aux environs de Moret-sur-Loing...
En octobre 2019, le corps calciné de Shaïna, 15 ans, est retrouvé dans un cabanon à Creil. Le principal...
À 13 ans, Shaïna Hansye dépose une plainte pour viol en réunion. À 14 ans, elle est passée à...
L’affaire commence par une alerte rouge au CHU de Clermont-Ferrand. Un nourrisson de seulement trois mois est admis aux...
Née il y a une centaine d’années dans un petit village de Calabre, la Ndrangheta, une mafia reposant exclusivement...
Ils ont 10 ans et passent leur journée à voler et courir. De plus en plus jeunes, ils ne...
À Monaco, quand Hélène Pastor, 77 ans, héritière de la dynastie « civile » la plus imposante du Rocher,...
En 1972, pendant la guerre civile au Cambodge, une statue en grès est arrachée au temple millénaire de Koh...
Dans la nuit du 14 juillet 1966, il commet un massacre dans un immeuble où vivaient plusieurs jeunes femmes....
Sur les autoroutes d’Île-de-France, la CRS 7 intervient chaque jour sur des accidents graves, des infractions et des contrôles...
Popularisées par la série des Fast and Furious, les courses illégales de voitures déchaînent la chronique et rassemblent plusieurs...
Le 24 juillet 2009, le corps calciné de Jean-Jacques Le Page est retrouvé dans les décombres de sa villa...
Entre terre et mer, les gendarmes du Morbihan ne chôment pas. Nous les avons suivis dans leur quotidien, bagarre,...
Jean-Marc Bloch raconte l’enquête et le démantèlement d’Action directe.
Reportage à Castel Volturno, le fief de la mafia nigériane en Italie. Trafics de tous genres, l’ancienne cité balnéaire...
Travaux forcés, chaînes aux pieds, uniforme rayé… Cela ressemble presque à un goulag mais c’est une prison aux Etats-Unis,...
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