Documentaire

La famille Lenisa affichait un bonheur parfait : un père devenu millionnaire, une mère aimante et quatre enfants qui vivaient dans un chalet cossu au pied de Courchevel. Mais le 27 juillet dernier, leur destin s’est brisé. Jordan, 23 ans, a abattu froidement son père et ses deux frères d’une balle dans la tête. Pourquoi ce garçon, plutôt renfermé, a-t-il commis ce geste fatal Ses relations conflictuelles avec son père exigeant et autoritaire ont-elles pu le pousser à devenir un meurtrier ? Ces récentes nuits blanches à jouer aux jeux vidéo peuvent-elles en être la cause ? Itinéraire d’un ado criminel. Un documentaire de Guillaume Maury. Productions Tony Comiti.