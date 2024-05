Podcast

Le 6 décembre 2020 demeurera gravé dans les mémoires des habitants de Montbron et de Bussière-Badil, deux localités paisibles de la Dordogne, en raison d’un événement tragique qui a secoué la communauté. Ce jour-là, Teddy Ledoux, un résident de la région, a été enlevé, séquestré et finalement assassiné, laissant derrière lui un sentiment de choc et d’effroi.