Marion Bouchard, 21 ans, une jeune femme, jolie, souriante, très amoureuse. A l’hiver 2012, sa famille, ses amis se demandent où elle est passée, même son compagnon, Fabien, très amoureux lui aussi, n’a pas de nouvelles. La suite va révéler un tissu de mensonges, de la manipulation et un puzzle macabre dans les jardins de la ville.