Documentaire

Chaque Français croise tous les jours une voiture de police, un gardien de la paix ou un barrage de contrôle de papiers. Ces hommes et femmes en uniforme, fonctionnaires et officiers de police, font partie intégrante de notre environnement.

Pourtant, nous en savons peu sur eux. En revanche, eux ont un avantage sur nous : ils nous connaissent, ainsi que l’envers de notre décor. Ils voient ce que nous ne voyons pas, savent ce que nous ignorons, tandis que nous n’avons aucune idée de la réalité de leur métier, ni de leur vie, encore moins de leurs méthodes ni de leurs ressentis.

C’est sur ces aspects cachés que ces Chroniques lèvent le voile.

Pas de commentaire en voix off, pas d’interview : ces Chroniques Policières livrent un témoignage saisissant de la vie réelle du commissariat de Bordeaux.