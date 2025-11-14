L’affaire Élodie Morel raconte le piège tragique tendu à une jeune femme de 29 ans qui rêvait de devenir mannequin. Attirée par un faux casting, elle est conduite à Aigues-Mortes en mai 2005, où elle tombe entre les mains de Guillaume Mingaud. Celui-ci la séquestre, la torture puis la tue, avec l’aide logistique d’un couple de complices. Son corps est retrouvé dans le coffre d’une voiture quelques jours plus tard, déclenchant une enquête rapide qui permet d’identifier et d’arrêter les responsables. Le procès aboutit à une condamnation à 30 ans de réclusion pour l’auteur principal et à plusieurs années de prison pour ses complices.