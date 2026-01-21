Brigitte Visan, 70 ans, à la tête d’une célèbre marque d’enceintes acoustiques destinées aux mélomanes, retrouvée chez elle, le crâne fracassé à coups de marteau. Pas beaucoup de mystère: c’est son fils aîné qui a frappé. En filigrane de cet accès de rage, des soupçons de sorcellerie, de magie noire, d’envoûtement.
