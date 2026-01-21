L’anthropophagie est sans doute le tabou le plus profondément ancré dans la conscience collective humaine. Au-delà du meurtre, l’acte...
En 2016, l’histoire de Pascal Nawrocki. L’affaire a tous les ingrédients d’un drame passionnel : une amitié brisée, une...
Bruce Mendenhall – le nom peut ne pas être familier pour beaucoup, mais pour les érudits du vrai crime...
Pourquoi donc le téléphone sonne-t-il dans le vide depuis 15 jours chez Jocelyne et Jean-Pierre Saint Aubert, un couple...
Six lycéens aux urgences, victimes de tachycardies sévères ou de convulsions à Abbeville dans la Somme. Tous avaient inhalé...
Avec le bédéiste documentaire Derf Backderf, un poignant retour sur l’histoire de « Mon ami Dahmer », un album-enquête aux enjeux existentiels. L’auteur part...
Juvisy-sur-Orge, 27 novembre 2011, Nathalie Davids, une jeune femme de 35 ans, laborantine à l’hôpital de La Pitié-Salpêtrière, est...
Huntsville, située à proximité de Houston aux États-Unis, possède de nombreuses unités pénitentiaires. Régulièrement, des détenus condamnés à mort...
Le 3 mars 2020, Robert Morini était abattu devant son domicile à Bastia. Une exécution en plein jour, visant...
Alors que la sixième ville de France a connu, ces dernières années, une importante hausse démographique, la délinquance semble...
Flics, leur vie en direct nous emmène dans le quotidien de celles et ceux qui ont décidé de consacrer...
Quand on fait la chasse dans un labyrinthe de taules
Pourquoi Marc Féral a-t-il tué son meilleur ami Jean-Paul Chardenoux ? L’enquête s’oriente rapidement vers le drame passionnel. Seulement...
Retour sur la carrière de Jean-Marie Flori, un flic stupéfiant. Ce policier corse à la retraite a connu les...
18 avril 2014. Les policiers de Visé, en Belgique, sont appelés pour des coups de feu dans une rue...
Bagarres, poursuites dans les rues, crises de démence sur la voie publique constituent le quotidien des équipes chargées d’assurer...
Derrière chaque victime de la route, c’est une famille qui est frappée. Les ravages de l’alcool au volant !
Pierre, policier, patrouille activement pour intercepter les motards et cyclistes qui mettent en danger la sécurité routière. Entre infractions,...
Alejandro Corredor, le caïd de Kansas City. Connu comme un simple père de famille dans la petite ville de...
A Paris, taxis, vrai ou faux, ce n’est pas toujours facile de s’y retrouver. les abords des gares, des...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectifs. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2026 Les Docus - Plan du site