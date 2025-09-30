Cannes, 7 avril 2015. Gabriel Marino reçoit un appel de sa voisine Suzanne Bailly, 85 ans. Mais ce jour-là,...
La tension est omniprésente à l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle. Les gendarmes doivent faire face à de nombreux...
Le cerveau. Cet objet le plus complexe du monde, sauriez-vous comment il fonctionne ? Quand vous écoutez ce podcast,...
Tatiana Andujar, 17 ans. Il y a trente ans jour pour jour, le 24 septembre 1995, elle disparaissait près...
Marseille, avril 1975. Un pêcheur marocain disparaît après une convocation à l’hôtel de police. Le lendemain, un jeune voleur...
Nous sommes le 22 juin 2022 dans un village du centre de la France. Il est 23 h 25...
En 2023, le nombre de victimes de violences sexuelles a plus que doublé par rapport à 2016. Et une...
Immersion exclusive à Cayenne, en Guyane française, considérée comme l’un des territoires les plus dangereux de France. Entre trafic,...
Depuis 11 ans, Xavier est policier la nuit à Lille, en première ligne face à la délinquance ordinaire. Avec...
La méthamphétamine, une drogue de synthèse apparue en Asie dans les années 20, provoque des ravages dans les rues...
4 millions de km de routes, 75 000 km d’autoroutes, 250 millions de véhicules chaque jour. Des chiffres à...
Le 31 décembre 1996 à Brison Saint Innocent, en Savoie. Il est 8h du matin lorsqu’Anne-Marie Pignal, veuve de...
Une plongée dans l’univers, très fermé, des cartels de la drogue, à la découverte de la nouvelle arme secrète...
Chaque jour, le centre des contraventions reçoit 45 000 procès-verbaux, générant ainsi 500 millions d’euros de recettes pour l’État....
Le Parc du Limpopo au Mozambique est une des plus grandes réserves d’animaux d’Afrique. Un vaste et sauvage territoire,...
Elles se faisaient appeler Sandra, Aline ou Ginette. Des filles de joies qui travaillaient sur les trottoirs de Pigalle....
Les forces de l’ordre s’apprêtent à se déployer pour sécuriser les axes stratégiques à l’approche du pont du 11...
Martin Frankel, génie financier autoproclamé, s’est évanoui dans la nature avec 200 millions de dollars, escroqués à des investisseurs...
Le moindre écart de conduite peut coûter très cher. Pour faire baisser le nombre de victimes, les gendarmes sillonnent...
La Colombie a longtemps été associée à des problèmes de narcotrafic et de cartels de la drogue
