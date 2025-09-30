Nadège Desnoix, 17 ans, poignardée et étranglée à Château-Thierry. C’était l’un des plus vieux cold-cases français. Trente et un an après, sa famille peut enfin commencer à faire son deuil. Un homme, Pascal Lafolie a été condamné pour le meurtre. Procès tardif dans une affaire qui aurait dû être élucidée depuis longtemps.