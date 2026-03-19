Documentaire

1er décembre 2005, vers 16h, c’est le geste d’une femme désespérée que découvrent les policiers du commissariat de Neuilly. Dominique Aubry, 57 ans, est découverte pendue dans le hall d’entrée de sa péniche des bords de Seine. Un suicide, à première vue, car Dominique Aubry, « Libé » pour ses amis, avait une bonne raison de mette fin à ses jours… Inconsolable depuis le décès brutal de son époux Jean un an plus tôt, elle avait rapidement sombré dans la dépression et l’alcoolisme.Seulement voilà, Dominique Aubry n’est pas une veuve comme les autres… C’est une femme immensément riche ! Plus de 14 millions d’Euros qu’elle avait hérité de son mari riche antiquaire…Des millions qu’elle dépensait en s’entourant d’hommes de compagnie, jeunes et beaux qu’elle emmenait très régulièrement au Club Med en vacances… Des « amis » dont elle exigeait un dévouement total en échanges de ses largesses…Parmi eux, Franck Renard Payen, 30 ans qu’elle présente comme son fils spirituel. C’est lui qui a passé sa dernière soirée avec elle et a prévenu les secours en revenant la voir sur sa péniche.Mais c’est aussi lui qui est bénéficiaire des 900 000 euros d’assurance vie et de l’intégralité des 14 millions de l’héritage…Une fortune qui, pour la famille de Dominique Aubry, ressemble à un mobile… Car plusieurs éléments troublants ne tardent pas à apparaîtrent dans le déroulement de la dernière soirée…Franck Renard Payen omet de préciser aux policiers qu’il n’a pas diné seul chez Libé quelques heures avant sa mort ! Son ami Olivier Eustache était présent. Un nouvel arrivant dans le cercle de Dominique Aubry, qu’elle appréciait au point de le prendre comme conseil pour rédiger son testament en faveur de Franck quelques semaines avant sa mort.Et à y regarder de plus près, la façon dont est morte la riche veuve soulève de nombreux doutes… Le dispositif sophistiqué qu’elle a mis en place pour se pendre, surprend tout le monde. Comment a-t-elle fait pour accrocher la corde aux barreaux de l’escalier et faire un nœud coulant à l’autre extrémité ? Elle, qui de l’avis de tous savait à peine faire ses lacets ? Elle qui avait 2,44 grammes d’alcool dans le sang et avait pris plusieurs somnifères et anxiolytiques ? Et surtout que fait l’ADN d’Olivier Eustache sur la corde retrouvée autour du cou de la victime ? Que s’est-il réellement passé dans le huit clos de cette péniche richement meublée ? Franck Renard Payen et Olivier Eustache sont-ils victimes d’un terrible concours de circonstance ou ont-ils assassiné Dominique Aubry pour se partager l’héritage ?