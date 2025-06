Documentaire

C’est d’abord un couple de retraités, attaqué chez lui en pleine nuit. Puis un braquage d’entrepôt à Dunkerque. Et enfin, une femme enceinte prise pour cible en banlieue parisienne.

Trois enquêtes, trois territoires, une même réalité : la violence n’épargne plus personne.

Suivez les brigades de Brignoles, Dunkerque et Gennevilliers face à des malfaiteurs toujours plus organisés, violents et imprévisibles.

Filatures, scènes de crime, profils inquiétants : cette plongée inédite révèle l’envers d’une France en proie à une criminalité de proximité de plus en plus agressive.