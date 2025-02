Documentaire

Enquête plonge de nouveau dans l’univers des Témoins de Jéhovah. Après avoir exposé l’existence de tribunaux religieux parallèles chez les Témoins, Enquête a par la suite révélé les conséquences dramatiques de leur obsession du secret pour ceux qui veulent dénoncer les abus sexuels dont ils se disent victimes en racontant l’histoire de Pénélope, une ex-témoin qui alléguait avoir été abusée depuis l’âge de 10 ans par un ami de sa famille. Cet homme aurait fait une autre victime avant elle et des haut placés des Témoins auraient alors été mis au courant. Et si Le silence des Anciens avait empêché justice d’être rendue? Cette histoire que nous vous avons racontée en septembre 2017 a fait du chemin. On ne voit plus ni les victimes d’abus sexuels, ni les Témoins de Jéhovah de la même façon aujourd’hui. Les démarches de Pénélope et de sa nouvelle alliée ont porté fruit. Cette fois-ci, les policiers prendront son histoire au sérieux. Un documentaire de Pasquale Turbide & Yanic Lapointe