Documentaire

Les manèges des parcs d’attraction attirent les amateurs de sensations fortes depuis plus de 200 ans. Aujourd’hui, grandes roues, montagnes russes et autres monstres d’acier sont des machines sophistiquées et sécurisées, imaginées par les plus grands ingénieurs. Elles repoussent de plus en plus loin les lois de la physique et de l’équilibre pour toujours plus de sensations.Mais il suffit d’une petite erreur, d’une simple faille, pour que la fête tourne au cauchemar. À l’aide du témoignage d’experts et de victimes, cet épisode inédit d’« Hors de contrôle » explore ces machines complexes imaginées par les plus grands ingénieurs mais hélas pas infaillibles.

Est-ce que ces drames auraient pu être évités ?

Entre décryptages techniques et témoignages marquants, la série Hors de contrôle fait le récit d’engrenages dramatiques.