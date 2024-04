Documentaire



Une fête foraine s’apprête à s’installer dans une municipalité, mais à quelques heures de l’arrivée des forains, le maire de la ville change d’avis et décide d’annuler l’événement. Malgré les efforts déployés pour dissuader les forains et les empêcher d’entrer dans la ville, ces derniers refusent de rebrousser chemin et sont déterminés à forcer le passage coûte que coûte.