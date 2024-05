Documentaire

Le chanteur de slam Grand Corps Malade revenait sur son parcours et son accident qui a changé à jamais sa carrière. Fabien Marsaud est bien plus qu’un simple artiste de la scène slam. Son parcours de vie, marqué par des épreuves et des défis, a façonné un artiste profondément engagé et inspirant.

Né le 31 juillet 1977 en région parisienne, Fabien Marsaud grandit dans un environnement modeste. Son adolescence est bouleversée par un accident qui aurait pu mettre un terme à toutes ses aspirations. À l’âge de 20 ans, lors d’une soirée entre amis, il plonge malencontreusement dans une piscine trop peu profonde et se fracture la cervicale. Le diagnostic est sévère : le pronostic vital est engagé, et les médecins craignent qu’il ne reste paralysé à vie. Mais la force de caractère de Marsaud va au-delà des prédictions médicales. Malgré les doutes et les douleurs, il se lance dans un parcours de rééducation intense, refusant de se laisser abattre par l’adversité.

C’est durant cette période de convalescence que Fabien découvre sa passion pour la poésie et le slam. La musique devient pour lui un exutoire, une manière de transcender ses émotions et de donner un sens à son existence chamboulée. Son pseudonyme, Grand Corps Malade, est à la fois une référence à son propre corps meurtri et une affirmation de sa détermination à surmonter les obstacles.

Sa carrière artistique démarre véritablement en 2003, lorsqu’il participe à des scènes ouvertes et des concours de slam. Son style unique, mêlant poésie urbaine, humour et engagement social, séduit rapidement un public de plus en plus large. En 2006, il sort son premier album, « Midi 20 », qui rencontre un succès critique et commercial retentissant. Les médias saluent unanimement son talent et sa capacité à toucher les cœurs par ses textes authentiques et percutants.

Depuis lors, Grand Corps Malade n’a cessé d’explorer de nouveaux horizons artistiques. Il multiplie les collaborations avec d’autres artistes, tant dans le domaine musical que cinématographique. En 2017, il réalise son premier long-métrage, « Patients », inspiré de son expérience en centre de rééducation. Le film est un véritable succès, récoltant de nombreuses récompenses et confirmant le talent polymorphe de son créateur.

Au-delà de sa carrière artistique, Grand Corps Malade s’investit également dans des actions humanitaires et caritatives. Sensible aux injustices sociales et aux difficultés rencontrées par les personnes en situation de handicap, il milite activement pour une société plus inclusive et solidaire. Son engagement sur le terrain, sa sincérité et son empathie en font un porte-parole respecté et écouté.